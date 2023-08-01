Чим полити помідори, щоб не жовтіли: неочікувані засоби, про які ви не здогадувалися

Під час догляду за помідорами виникають різні ситуації. Іноді можна помітити, що у помідорів жовтіє листя. Що робити у такій ситуації?

Нерідко стається так, що нижнє чи верхнє листя починає жовтіти. Це виникає подив та розчарування. Що з цим робити та як це виправити – знає 24 Канал.

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Чому жовтіє листя помідорів

Можливо, що пошкоджені корені рослини. Ними можуть харчуватися шкідники або ж ви могли зачепити його, коли пересаджували розсаду в землю. У такому випадку листя буде жовтіти, тому що рослина витрачатиме всю енергію на утворення нового коріння. Коли процес завершиться, колір знову буде зеленим.

Якщо рослині бракує необхідних поживних речовин, таких як азот, калій, фосфор, листя може жовтіти. Недостатнє живлення пов'язане з тим, що ви або не вносите добрив, або мала родючість ґрунту.



Жовтіння листя помідорів / Фото Fazenda.net

Нестача води – поширена ситуація, через яку листя помідори починають економити вологу. Тому й жовтіє, скручується та опадає листя. Якщо води забагато, це також погано для томатів. Адже утворюється велика кількість листя, яка поглинає корисні речовини. Через це у верхньому шарі землі виникає брак азоту.

Листя жовтітиме у випадку, якщо потрапляє під палке сонячне проміння . Це шкодить рослині. Коли надворі сильна спека, створюйте тінь для томатів упродовж перших тижнів.

. Це шкодить рослині. Коли надворі сильна спека, створюйте тінь для томатів упродовж перших тижнів. Оптимальна температура для розвитку огірків – зазвичай +21-27. Занадто висока або низька температура впливає на здоров'я рослини й призводить до жовтіння листя.

Чим полити помідори, щоб не жовтіли

Спробуйте підгодувати томати курячим послідом. Внесіть у посудину органіку на третину й залийте водою. Нехай бродить так 3 доби. Тоді ще висипте туди склянку попелу. Коли приготували, можете поливати під кожен кущ по 1 літру настою.



Курячий послід / Фото "Сільське господарство"

Лікування від жовтіння листя можна провести розчином молока з йодом. Візьміть 1 літр молока на 10 літрів води. Не завадить й 1-2 мілілітри йоду. Він має антибактеріальні властивості, а ще підживлює томати. Обприскуйте ним помідори 2-3 рази за липень.



Молоко та йод / Фото "Дачний діапазон"

Можна допомогти томатам краще розвиватися за допомогою сечовини. Для приготування розчину беруть 10 грамів речовини на 1 літр теплої води. Потім треба розвести ще 10 літрами води. Сечовина повинна розчинитись. Настій вносять одразу, як готовий рано-вранці або пізно ввечері. Землю перед цим треба зволожити.



Сечовина / Фото "Пан Фермер"