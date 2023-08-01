Чим полити помідори, щоб не жовтіли: неочікувані засоби, про які ви не здогадувалися
Під час догляду за помідорами виникають різні ситуації. Іноді можна помітити, що у помідорів жовтіє листя. Що робити у такій ситуації?
Нерідко стається так, що нижнє чи верхнє листя починає жовтіти. Це виникає подив та розчарування. Що з цим робити та як це виправити – знає 24 Канал.
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Чому жовтіє листя помідорів
Можливо, що пошкоджені корені рослини. Ними можуть харчуватися шкідники або ж ви могли зачепити його, коли пересаджували розсаду в землю. У такому випадку листя буде жовтіти, тому що рослина витрачатиме всю енергію на утворення нового коріння. Коли процес завершиться, колір знову буде зеленим.
- Якщо рослині бракує необхідних поживних речовин, таких як азот, калій, фосфор, листя може жовтіти. Недостатнє живлення пов'язане з тим, що ви або не вносите добрив, або мала родючість ґрунту.
Жовтіння листя помідорів / Фото Fazenda.net
Нестача води – поширена ситуація, через яку листя помідори починають економити вологу. Тому й жовтіє, скручується та опадає листя. Якщо води забагато, це також погано для томатів. Адже утворюється велика кількість листя, яка поглинає корисні речовини. Через це у верхньому шарі землі виникає брак азоту.
- Листя жовтітиме у випадку, якщо потрапляє під палке сонячне проміння. Це шкодить рослині. Коли надворі сильна спека, створюйте тінь для томатів упродовж перших тижнів.
- Оптимальна температура для розвитку огірків – зазвичай +21-27. Занадто висока або низька температура впливає на здоров'я рослини й призводить до жовтіння листя.
Чим полити помідори, щоб не жовтіли
Спробуйте підгодувати томати курячим послідом. Внесіть у посудину органіку на третину й залийте водою. Нехай бродить так 3 доби. Тоді ще висипте туди склянку попелу. Коли приготували, можете поливати під кожен кущ по 1 літру настою.
Курячий послід / Фото "Сільське господарство"
Лікування від жовтіння листя можна провести розчином молока з йодом. Візьміть 1 літр молока на 10 літрів води. Не завадить й 1-2 мілілітри йоду. Він має антибактеріальні властивості, а ще підживлює томати. Обприскуйте ним помідори 2-3 рази за липень.
Молоко та йод / Фото "Дачний діапазон"
Можна допомогти томатам краще розвиватися за допомогою сечовини. Для приготування розчину беруть 10 грамів речовини на 1 літр теплої води. Потім треба розвести ще 10 літрами води. Сечовина повинна розчинитись. Настій вносять одразу, як готовий рано-вранці або пізно ввечері. Землю перед цим треба зволожити.