Нередко происходит так, что нижние или верхние листья начинают желтеть. Это возникает удивление и разочарование. Что с этим делать и как это исправить – знает 24 Канал.
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Почему желтеют листья помидоров
Возможно, что поврежденные корни растения. Ими могут питаться вредители или вы могли задеть его, когда пересаживали рассаду в землю. В таком случае листья будут желтеть, потому что растение будет тратить всю энергию на образование новых корней. Когда процесс завершится, цвет снова будет зеленым.
- Если растению не хватает необходимых питательных веществ, таких как азот, калий, фосфор, листья могут желтеть. Недостаточное питание связано с тем, что вы либо не вносите удобрений, либо имело плодородие почвы.
Желтые листья помидоров / Фото Fazenda.net
Нехватка воды – распространенная ситуация, из-за которой листья помидоры начинают экономить влагу. Поэтому и желтеют, скручиваются и опадают листья. Если воды слишком много, это также плохо для томатов. Ведь образуется большое количество листьев, поглощающих полезные вещества. Из-за этого в верхнем слое земли возникает нехватка азота.
- Листья будут желтеть в случае, если попадают под пылкие солнечные лучи. Это вредит растению. Когда на улице сильная жара, создавайте тень для томатов в течение первых недель.
- Оптимальная температура для развития огурцов обычно +21-27. Слишком высокая или низкая температура оказывает влияние на здоровье растения и приводит к желтению листьев.
Чем полить помидоры, чтобы не желтели
Попытайтесь подкормить томаты куриным пометом. Внесите в сосуд органику на треть и залейте водой. Пусть бродит так 3 суток. Тогда еще высыпьте туда стакан пепла. Когда приготовили, можете поливать под каждый куст по 1 литру настоя.
Куриный помет / Фото "Сельское хозяйство"
Лечение от желтения листьев можно провести раствором молока с йодом. Возьмите 1 литр молока на 10 л воды. Не помешает и 1-2 миллилитра йода. Он обладает антибактериальными свойствами, а еще подпитывает томаты. Опрыскивайте им помидоры 2-3 раза в июль.
Молоко и йод / Фото "Дачный диапазон"
Можно помочь томатам лучше развиваться с помощью мочевины. Для приготовления раствора берут 10 г вещества на 1 литр теплой воды. Затем нужно развести еще 10 литрами воды. Мочевина должна раствориться. Настой вносят сразу, как готов рано утром или поздно вечером. Землю перед этим нужно увлажнить.
Мочевина / Фото "Господин Фермер"