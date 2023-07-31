Іноді, попри всі зусилля городників, огірки не ростуть. Хоча цвітуть, але плодів нема. Виникає питання, у чому ж причина. Однією з них – може бути відсутність або недостатня кількість добрив. 24 Канал підкаже, чим краще їх підгодувати.

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Чим підгодувати огірки

Швидка та корисна підгодівля для огірків – дріжджі. Буде достатньо 200 грамів речовини на 1 літр води. Хай бродить у теплому місці 2-3 години. Потім у посудину треба внести ще 9 літрів води. Перемішайте та можете застосовувати, причому одразу, поки свіжий у пропорції 1 літр під кущ.



Дріжджі / Фото Кондитерська "2 зайці"

У серпні огірки потребують підживлення. Для цього візьміть нашатирний спирт. Дозування таке: 2 столові ложки 10% нашатирю на 10 літрів води. Також потрібна трава, наприклад, кропива, розведена з водою. Вистачить 1-1,5 літра настою до загальної маси. Оптимально підживляти цим з лійки.



Нашатирний спирт / Фото Liki24

Сушений хліб знайдеться в домі в кожного. Насипте у відро на 2/3 підсушених сухарів та залийте водою, аби покрити хліб. Закрийте кришкою та притисніть зверху чимось важким, аби вона не підіймалась в процесі бродіння. Суміш треба розчинити водою у пропорції 1:3 й внесіть по пів літра добрива під кущ. Удобрюємо до кінця плодоношення 1 раз у тиждень.



Сухарики / Фото Etnosoft

Лушпиння цибулі захистить огірки від хвороб та покращить їхнє здоров'я. Для приготування візьміть 20 грамів сухого лушпиння на 5 літрів води. Хай стоїть так 4 доби. Настій буде ефективним також, коли жовтіють листки огірків.



Лушпиння цибулі / Фото Prosto Way

Завдяки такому народному засобу, як зеленка, у землі накопичується мідь, що дуже корисно для огірків. Адже пришвидшується обмін речовин та формування плодів. На відро води достатньо 5 мілілітрів зеленки. Цією речовиною краще обприскувати рослини з розпилювача кожні 2 тижні після того, як виросли перші 2 листки.



Зеленка / Фото "Подорожник"