Чому немає ягід на смородині: типові помилки, яких припускається кожен
Смородина – абсолютно не вибагливий кущ, який росте в найпростіших умовах. Але якщо нічого не робити, то ягід вам не бачити.
Причин, чому нема ягід на смородині, може бути кілька. І всі вони просто усуваються. Тут нема чогось фантастичного. 24 Канал підкаже, що робити, коли смородина не родить.
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Чому смородина не родить
Кущам смородини треба сонячне світло в достатній кількості, щоб сформувалися бруньки та плоди. Якщо рослина росте в тіні або отримує недостатньо сонця, це заважає плодоношенню. Але й не треба саджати кущі під палючим сонцем, бо це погубить урожай.
- Кисла земля – це ще одна причина, чому немає ягід. У такій ситуації потрібно внести в ґрунт гашене вапно. Ця речовина нейтралізує кислотність – відповідно й урожай буде більшим.
- Смородині потрібна вода, особливо в суху погоду. Інакше кущі не зможуть добре рости, ягід буде мало. Забагато вологи теж шкодить, бо ягоди гнитимуть. Смородину оптимально поливати тричі: коли утворюються зав'язі, коли формуються плоди та після збору урожаю. Під один кущ ллють 2-3 літри води.
Плоди можуть не утворюватися через шкідників або певні хвороби. Коли смородина заражена шкідниками – вона перестає пахнути та з'являється багато пустоцвіту. Найефективніший засіб проти них – 1% розчин бордоської рідини.
Бордоська рідина / Фото з ютубу
- Проводьте обрізку кущів смородини. Позбувайтесь хворих, пошкоджених гілок. Не допускайте надто густої посадки.
- Відсутність урожаю може бути пов'язана з тим, що немає запилення. Тому поруч із кущами смородини варто садити медоносні квіти.