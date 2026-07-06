Чи правда, що категорично не можна вбивати павуків

Арахнофобія, тобто страх перед павуками, є однією з найпоширеніших фобій у світі. Навіть ті, хто не панікує при вигляді цих восьмилапих створінь, часто відчувають мурашки по шкірі і рефлекторно тягнуться за капцем, побачивши непроханого гостя на стіні.

Однак домашні павуки зовсім не полюють на людей. Чому краще дати спокій цим тваринам – розповідає IFLScience.

Чи можна вбивати павуків

Павуки полюють на мух, комарів, тарганів та міль, захищаючи оселю від розповсюдження інфекцій та псування продуктів. Фактично, вбиваючи павука, ви власноруч знищуєте ефективний бар'єр проти справжніх шкідників.

До того ж страх перед ними часто базується на вигадках. Популярний міф про те, що люди ковтають павуків уві сні, не має нічого спільного з реальністю. Ці істоти уникають контакту з людьми і прагнуть залишатися в темних кутках.

Крім цього, більшість домашніх павуків абсолютно безпечна, а їхні ікла навіть не здатні прокусити людську шкіру. Тож наступного разу, зустрівши цю істоту, просто дайте їй спокій – вона віддячить вам, продовжуючи тихо виконуючи свою корисну роботу.

Чому не треба вбивати павуків / Фото Magnific

Днями наша редакція розповідала, чи варто боятися чорних котів.