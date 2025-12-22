Сяйво гірлянд та святкова метушня навколо змушують родину замислюватися над етичністю будь-яких проявів святкування. Чи доречно прикрашати оселю ялинкою після смерті найближчої людини – розповідає 24 Канал з посиланням на працю "Українська міфологія" дослідника Валерія Войтовича.
Чи можна ставити ялинку, коли хтось помер?
У народі вірять, що перший рік після втрати традиційно є часом жалоби. Саме тому чимало людей уникають різноманітних атрибутів свята, вважаючи, що надмірні веселощі можуть образити померлого.
Ба більше, дехто впевнений, що святкування потривожать душу покійника. Адже вона, згідно з повір'ями, ще перебуває поруч з рідними протягом перших сорока днів.
Крім того, існує забобон, що ялинкові прикраси притягують увагу духів. У зв'язку з цим, у давнину побоювалися, що святкова ілюмінація може затримати померлого в домі або ж притягнути в оселю непрохані сили, які особливо активізуються у період зимового сонцестояння.
Що кажуть про це у церкві?
- Священник Православної Церкви України Олексій Філюк зазначив, що кожна родина має самостійно вирішувати, чи ставити ялинку у разі смерті родича, чи ні. Українці мають керуватися сімейними традиціями та дослухатися до думки усіх близьких.
- Найголовніше – це вшанувати пам'ять покійника, ба більше, встановлена ялинка в будинку вже ніяк не вплине на те, чи знайде душа померлого спокій.
- Отець Олексій додав, що процес прикрашання ялинки після смерті родича не є гріховним. Тому людям не варто сваритися й сперечатися через це.