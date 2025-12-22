Сяйво гірлянд та святкова метушня навколо змушують родину замислюватися над етичністю будь-яких проявів святкування. Чи доречно прикрашати оселю ялинкою після смерті найближчої людини – розповідає 24 Канал з посиланням на працю "Українська міфологія" дослідника Валерія Войтовича.

Дивіться також Чи можна ворожити на Різдво – 2025: відповідь священників ПЦУ

Чи можна ставити ялинку, коли хтось помер?

У народі вірять, що перший рік після втрати традиційно є часом жалоби. Саме тому чимало людей уникають різноманітних атрибутів свята, вважаючи, що надмірні веселощі можуть образити померлого.

Ба більше, дехто впевнений, що святкування потривожать душу покійника. Адже вона, згідно з повір'ями, ще перебуває поруч з рідними протягом перших сорока днів.

Крім того, існує забобон, що ялинкові прикраси притягують увагу духів. У зв'язку з цим, у давнину побоювалися, що святкова ілюмінація може затримати померлого в домі або ж притягнути в оселю непрохані сили, які особливо активізуються у період зимового сонцестояння.

Чи можна ставити ялинку, коли хтось помер / Фото Freepik

Що кажуть про це у церкві?