Однак Православна Церква України застерігає вірян від таких розваг, повідомляє 24 Канал. Священники ПЦУ наголошують, що будь-які ворожіння, передбачення чи розклади карт таро мають небезпечне духовне підґрунтя.

Чи можна ворожити на Різдво – 2025?

Як зазначають священнослужителі Православної Церкви України, ворожіння походять від темних сил, які прагнуть контролювати людей та тримати їх у рабстві страху. Віряни мають розуміти, що Господь створив кожного з нас вільним, а отже, ніякої визначеної наперед долі не існує. Майбутнє вірянина не є набором випадкових збігів, воно безпосередньо залежить від його власних вчинків, виборів та способу життя.

Головною причиною прагнення до магічних ритуалів священники називають маловірство, оскільки в моменти ворожіння людина фактично відмовляється від довіри Богу та починає шукати опору в комусь іншому, хто обіцяє швидкі відповіді. Окрім духовної небезпеки, такі практики несуть і психологічну загрозу. Так, вони змушують людину знімати з себе відповідальність за власне життя та перекладати її на карти чи випадкові символи.

Саме тому представники Церкви закликають шукати підтримку не в магії, а у вірі, наголошуючи, що будь-які життєві негаразди можна подолати поєднанням власних зусиль із щирою Божою допомогою.

Ворожіння на Різдво 2025 / Фото Freepik

Важливо зазначити, що у 2025 році додаткових вихідних з нагоди Різдва в українців не буде у зв'язку з воєнним станом в Україні. Про це детальніше йдеться у Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Що ще не можна робити на Різдво – 2025?