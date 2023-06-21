Заберіть рослину з цього місця: чому не можна ставити грошове дерево у спальні

Кімнатні рослини не лише вдало доповнюють простір, але й мають певну енергетику. Має велике значення, де вони стоять, особливо – для грошового дерева.

Щоб грошове дерево приносило користь, треба знати не тільки як його вирощувати, але й де зберігати. Інакше – вас можуть чекати певні неприємності. Чому не можна ставити грошове дерево у спальні – підкаже 24 Канал.

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Чому не можна тримати в спальні грошове дерево

Вагомою причиною є те, що у листі грошового дерева міститься дуже небезпечна отрута – миш'як. Це може спричинити алергічну реакцію, кашель, діарею, свербіж або подразнення дихальних шляхів. Деякі люди можуть відчувати проблеми з серцем або взагалі знепритомніти.

Хоча отрути вона містить небагато, але вона призводить до неприємних наслідків. Особливо це стосується дітей і тварин. Щоб не наражати себе на небезпеку, треба перенести деревце в інше місце.

Де краще тримати грошове дерево

Оптимальним місцем для цієї рослини в теплі сезон буде балкон або лоджія. Там надходить достатньо свіжого повітря, тому шанс отруїтися – малий.



Грошове дерево / Фото "Сам собі агроном"

На кухні краще не зберігати грошове дерево, адже деякі господині проводять там багато часу, тож краще не ризикувати.

Пам'ятайте, що доглядати за грошовим деревом краще винятково в рукавицях .

. Не допускайте, щоб з цією рослиною контактували діти або тварини.

Прикмети, пов'язані з грошовим деревом

Коли листя починає опадати, це поганий знак: вказує на негативну енергію у приміщенні. Також у власника можуть бути неочікувані фінансові витрати. У такому випадку краще змінити місце розташування рослини в домі.