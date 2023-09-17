Річ у тім, що паління рослинних залишків не лише дуже шкодить природі, а й забороняється законом. За такі дії можна заплатити штраф у розмірі від 3 до понад 6 тисяч гривень. Як паління трави позначається на здоров'ї людини та який альтернативний спосіб позбутися рослинних решток – знає 24 Канал.

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Як впливає паління рослинних залишків на людину

Коли ви палите траву та опале листя, у повітря виділяється дим, а разом з ним небезпечні речовини. Йдеться про пил, чадний газ, важкі метали та інші канцерогенні сполуки.

Спочатку вони призводять до пирхоти в горлі та кашлю. Листя, що згорає, виділяє бензопірен. Це речовина, яка здатна викликати хвороби раку. Часто рослини на ділянках обробляють пестицидами. Так-от ці згубні сполуки теж виділяються, коли горять рослини.

Також переважно разом з листям, у вогонь кидають й різне сміття. І у комплексі все це має ще гірший вплив на наше довкілля.

Як утилізовувати рештки рослин без шкоди для природи

Фахівці рекомендують позбавлятися решток рослин корисним способом, і це холодне й гаряче компостування. Для цього процесу не можна брати хворе листя чи траву, якщо не збираєтесь використовувати біопрепарати.

Існує два види компостування: холодне та гаряче. Перший спосіб не потребує багато зусиль: треба скидати органічні речовини в яму. Це може тривати від кількох місяців і до року.



Компост / Фото Prosto Way

А от гаряче компостування має деякі відмінності. Те, що є у заглибині, слід мішати щоразу, як вміст всередині нагрівається. Треба, щоб залишки рослин були вологими. Таким чином, можна приготувати компост вже за кілька тижнів або до 1-2 місяців, зважаючи на погоду та кількість перевертань.