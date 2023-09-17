Дело в том, что сжигание растительных остатков не только сильно вредит природе, но и запрещается законом. За такие действия можно заплатить штраф в размере от 3 до 6 тысяч гривен. Как сжигание травы сказывается на здоровье человека и какой альтернативный способ избавиться от растительных остатков – знает 24 Канал.

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Как влияет сжигание растительных остатков на человека

Когда вы сжигаете траву и опавшие листья, в воздух выделяется дым, а вместе с ним опасные вещества. Речь идет о пыли, угарном газе, тяжелых металлах и других канцерогенных соединениях.

Сначала они приводят к першению в горле и кашле. Сгорающие листья выделяют бензопирен. Это вещество, которое способно вызвать болезни рака. Часто растения на участках обрабатывают пестицидами. Так вот эти губительные соединения тоже выделяются, когда горят растения.

Также преимущественно вместе с листьями, в огонь бросают и разный мусор. И в комплексе все это имеет еще худшее влияние на нашу окружающую среду.

Как утилизировать остатки растений без ущерба для природы

Специалисты рекомендуют избавляться от остатков растений полезным способом, и это холодное и горячее компостирование. Для этого процесса нельзя брать больные листья или траву, если не собираетесь использовать биопрепараты.

Есть два вида компостирования: холодное и горячее. Для первого способа не нужно много усилий: нужно сбрасывать органические вещества в яму. Это может продолжаться от нескольких месяцев до года.



Компост / Фото Prosto Way

А вот горячая компостировка имеет некоторые отличия. То, что находится в углублении, следует мешать каждый раз, когда содержимое внутри нагревается. Надо, чтобы остатки растений были влажными. Таким образом, можно приготовить компост уже через несколько недель или до 1-2 месяцев, учитывая погоду и количество оборотов.