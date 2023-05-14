Принесе шкоду в дім: чому не можна садити папороть біля будинку

Папороть є популярною рослиною для ландшафтного дизайну та декоративного озеленення. ЇЇ можуть використовувати як окрему рослину в саду, так в груповій композиції. А от чи можна садити папороть біля дому – читайте далі.

Папороті цікаві своїм незвичним зовнішнім виглядом. Існує багато різних видів цих рослин, які різняться формою, розміром, кольором та текстурою листків. Її хочеться мати у своєму саду, але є деякі нюанси. Чому не можна садити папороть біля дому – пояснить 24 Канал.

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Чому не можна садити папороть біля дому

Річ у тім, що пори папороті провокують алергічні реакції. Тому її не радять вирощувати в приміщенні або біля будинків, де є люди, які страждають алергією. А все тому, що у період з липня по вересень у папороті дозрівають спори. Тому папороть завдає шкоди людям, схильним до алергічних реакцій. Рослину вважають енергетичним вампіром. Існує думка, що для свого росту папороть забирає сили у свого оточення. Власне тому листя рослини зеленіє, тоді як люди втомлюються, відчувають повне знесилення.



Папороть / Фото Canva

Є версія, що багато хто починає хворіти від цієї рослини, а саме – погіршується загальне самопочуття, з'являється головний біль. Того й кажуть, що папороть веде до хвороб. Присутність рослини може викликати навіть ломоту в кістках. Причина таких проявів є повністю зрозумілою. Тому що зелені пагони поглинають велику кількість кисню, особливо в темний час доби. Тому виходить так, що папороть провокує різні захворювання.

Значення рослини