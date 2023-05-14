Принесе шкоду в дім: чому не можна садити папороть біля будинку
Папороть є популярною рослиною для ландшафтного дизайну та декоративного озеленення. ЇЇ можуть використовувати як окрему рослину в саду, так в груповій композиції. А от чи можна садити папороть біля дому – читайте далі.
Папороті цікаві своїм незвичним зовнішнім виглядом. Існує багато різних видів цих рослин, які різняться формою, розміром, кольором та текстурою листків. Її хочеться мати у своєму саду, але є деякі нюанси. Чому не можна садити папороть біля дому – пояснить 24 Канал.
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Чому не можна садити папороть біля дому
Річ у тім, що пори папороті провокують алергічні реакції. Тому її не радять вирощувати в приміщенні або біля будинків, де є люди, які страждають алергією. А все тому, що у період з липня по вересень у папороті дозрівають спори. Тому папороть завдає шкоди людям, схильним до алергічних реакцій. Рослину вважають енергетичним вампіром. Існує думка, що для свого росту папороть забирає сили у свого оточення. Власне тому листя рослини зеленіє, тоді як люди втомлюються, відчувають повне знесилення.
Є версія, що багато хто починає хворіти від цієї рослини, а саме – погіршується загальне самопочуття, з'являється головний біль. Того й кажуть, що папороть веде до хвороб. Присутність рослини може викликати навіть ломоту в кістках. Причина таких проявів є повністю зрозумілою. Тому що зелені пагони поглинають велику кількість кисню, особливо в темний час доби. Тому виходить так, що папороть провокує різні захворювання.
Значення рослини
- У деяких країнах до папороті ставляться добре. Її вирощують вдома, бо вважають, що вона оберігає будинок від злих духів. Подейкували, що у стародавні часи рослина мала магічну силу та могла передати її людині.
- У інших країнах папороть навпаки сприймають поганим знаком, який притягує нечисту силу в будинок, а не захищає його. Деякі люди вважали, що вона приносить смерть, тому її часто можна побачити на кладовищі. А ще вони стверджували, що листя рослини вбирає енергію людей, тому і живе. А людина буде погано почуватися, поки не викине цю рослину.
- Якщо вже у вашому домі з’явилася папороть, то згідно з прикметами, краще її ставити біля техніки. У жодному разі не можна тримати її в кімнаті, де спите, оскільки вона поглинатиме весь кисень. Тому якщо ви хочете добре спати та не бути весь день дратівливими – краще її поставити в іншу кімнату.