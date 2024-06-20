Наші предки вважали, що ліки необхідно людям просто віддавати, а не просити потім їх повернути. Чому так, дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24.

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Чому заборонено позичати ліки

У народі стверджують, що ліки варто віддавати людям та не вимагати нічого у замін. Якщо вірити повір'ям, то так родина їх більше ніколи не потребуватиме, тобто завжди буде здоровою. Однак не слід давати ліки у неділю та у будь-який день після того, як зійде сонце. У такому разі станеться все навпаки: невдовзі хтось у сім'ї буде погано себе почувати.

До речі, ліки краще не зберігати на ліжку. Так до людини, яка на ньому спить, скоро прийде хвороба. Таблетки потрібно ховати якомога далі від незнайомих людей, інакше будете довго мати проблеми зі здоров'ям.

Чому не можна позичати ліки / Фото Canva

Зауважимо! Прострочені ліки слід викидати, аби не притягнути у будинок негативну енергетику. Також їх потрібно завжди забирати з лікарні.

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