У давні часи люди вірили, що фіалка відлякує удачу та щастя. Проте були й ті, що говорили – все це неправда, вона навпаки приносить хороше. Хоча вважається, що незаміжнім дівчатам рослину не варто тримати вдома. Що саме каже ця народна прикмета, дізнавайтеся у матеріалі.

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Чому фіалки не радять тримати вдома незаміжнім дівчатам

Ще у давнину було поширене повір'я, що фіалка не притягує чоловіків, а відштовхує їх. Тому квітці було не місце у будинку, де є дівчина, яка ще не вийшла заміж. Якщо не дотримуватися прикмети, то наречений прийде не так скоро, як хотілося б. Однак існувала й зовсім протилежна думка. Деякі люди вважали, що фіалка навпаки може привабити кохання.

Як фіалка може зашкодити незаміжній дівчині / Фото Canva

Чим шкідлива та корисна фіалка: народні прикмети

Загалом людям не рекомендують тримати фіалку вдома, адже у членів родини може погіршитися стан здоров'я, переслідуватимуть хвороби. Якщо поставити рослину у спальні, то люди не будуть добре спати.

Однак інші прикмети стверджують, що фіалка притягує у дім гроші та добробут. Аби добитися кращого ефекту, в землю необхідно покласти монету. Цікаво, що рослина може мати квіти різних кольорів, у яких є власні "властивості".