Серед людей поширена думка, що можна відлякати щастя та удачу, притягнути проблеми в особисте життя та в кар'єру. Існує навіть певний вислів, пов'язаний з цим забобоном, – так люди "пришивають собі пам'ять".

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Чому не можна шити на собі

У давні часи поганою прикметою вважалося шити перед поїздкою. У народі казали, що тоді під час подорожі трапиться нещастя. Ба більше, людина могла загубити дорогу додому, якщо нитки заплутувалися.

Особливо не варто зашивати на собі одяг жінкам у шлюбі. Інакше їхнє сімейне життя погіршиться, з чоловіком виникатимуть постійні сварки. Брати нитку й голку до рук не можна й вагітним, щоб не зашкодити майбутній дитині. Згідно з прикметами, так, зокрема, будуть складними пологи.

Шити на собі – погана прикмета / Фото Canva

До речі, голку часто використовують для магічних ритуалів, тому вона може володіти негативною енергетикою. Однак зауважимо, що священники закликають християн не вірити у повір'я, адже вважають їх марновірством.

Як не зашкодити собі під час шиття

Якщо потрібно терміново щось зашити на собі, то під час цього варто тримати нитку в зубах, щоб уникнути поганих наслідків. До того ж краще, щоб процес проходив у тиші та без зайвих розмов. Так ви не притягнете злих духів.