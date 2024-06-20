Наши предки считали, что лекарства необходимо людям просто отдавать, а не просить потом их вернуть. Почему так, узнавайте на сайте LifeStyle 24.

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Почему запрещено одалживать лекарства

В народе утверждают, что лекарства стоит отдавать людям и не требовать ничего взамен. Если верить поверьям, то так семья в них больше никогда не будет нуждаться, то есть всегда будет здоровой. Однако не следует давать лекарства в воскресенье и в любой день после того, как взойдет солнце. В таком случае произойдет все наоборот: вскоре кто-то в семье будет плохо себя чувствовать.

Кстати, лекарства лучше не хранить на кровати. Так к человеку, который на ней спит, скоро придет болезнь. Таблетки нужно прятать как можно дальше от незнакомых людей, иначе будете долго иметь проблемы со здоровьем.

Народные приметы про лекарства Почему нельзя одалживать лекарства / Фото Canva

Какие еще вещи нельзя одалживать и почему

  • Считается, что соль впитывает в себя энергетику дома. Поэтому если ее одолжить, можно навлечь на человека свои проблемы.
  • То же касается одежды, посуды и столовых наборов. Так к тому же вы навредите и своей семье, ведь отпугнете счастье и удачу.
  • Хлеб также не стоит никому давать в долг, иначе семья будет голодать и жить в беде. Еще нельзя занимать веник, поскольку считается, что он оберегает дом от зла и негативной энергетики.