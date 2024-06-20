Наши предки считали, что лекарства необходимо людям просто отдавать, а не просить потом их вернуть. Почему так, узнавайте на сайте LifeStyle 24.

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Почему запрещено одалживать лекарства

В народе утверждают, что лекарства стоит отдавать людям и не требовать ничего взамен. Если верить поверьям, то так семья в них больше никогда не будет нуждаться, то есть всегда будет здоровой. Однако не следует давать лекарства в воскресенье и в любой день после того, как взойдет солнце. В таком случае произойдет все наоборот: вскоре кто-то в семье будет плохо себя чувствовать.

Кстати, лекарства лучше не хранить на кровати. Так к человеку, который на ней спит, скоро придет болезнь. Таблетки нужно прятать как можно дальше от незнакомых людей, иначе будете долго иметь проблемы со здоровьем.

Почему нельзя одалживать лекарства / Фото Canva

Заметим! Просроченные лекарства следует выбрасывать, чтобы не привлечь в дом негативную энергетику. Также их нужно всегда забирать из больницы.

Какие еще вещи нельзя одалживать и почему