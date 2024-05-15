У день народження покійника на цвинтарі панує особлива атмосфера та енергія. Згідно з забобонами, краще не порушувати процеси, які відбуваються, щоб не зашкодити, передає LifeStyle 24.

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Чому не варто відвідувати цвинтар у день народження покійника

Існує твердження, що у день народження душа людини, яка померла, може з'явитися у світі живих. Так вона ніби ходить в гості до своїх близьких. Прихід на кладовище порушить плани покійника та розізлить його.

Крім того, відвідування цвинтаря у день народження померлого може погано вплинути на самопочуття. Річ у тім, що енергетика у цей період дуже потужна. Тому, згідно з народними повір'ями, її й відчуває жива людина. Вже незабаром вона може захворіти, зіткнутися зі слабістю або неспокоєм.

Однак церква виступає проти забобонів. Немає у християнстві правила, що не можна ходити на могилу до покійника у його день народження. Кожній людині варто довіритися власним відчуттям або спиратися на свою віру. Якщо вам буде спокійніше піти на кладовище в інший день, то перенесіть відвідування. Якщо ж вважаєте, що забобони – це маячня, то переживати не варто.