В день рождения покойника на кладбище царит особая атмосфера и энергия. Согласно суевериям, лучше не нарушать процессы, которые происходят, чтобы не навредить, передает LifeStyle 24.

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Почему не стоит посещать кладбище в день рождения покойника

Существует утверждение, что в день рождения душа умершего человека может появиться в мире живых. Так она как бы ходит в гости к своим близким. Приход на кладбище нарушит планы покойника и разозлит его.

Кроме того, посещение кладбища в день рождения умершего может плохо повлиять на самочувствие. Дело в том, что энергетика в этот период очень мощная. Поэтому, согласно народным поверьям, ее и чувствует живой человек. Уже вскоре он может заболеть, столкнуться со слабостью или беспокойством.

Однако церковь выступает против суеверий. Нет в христианстве правила, что нельзя ходить на могилу к покойнику в его день рождения. Каждому человеку стоит довериться собственным ощущениям или опираться на свою веру. Если вам будет спокойнее пойти на кладбище в другой день, то перенесите посещение. Если же считаете, что суеверия – это бред, то переживать не стоит.