Издавна нам передалось мнение, что с кладбища запрещено что-то брать, а особенно – приносить домой. Говорят, что так можно притянуть беду. Подробнее об этой примете читайте на сайте LifeStyle 24.

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Почему нельзя брать вещи с кладбища

Кладбище ассоциируется с горем, болью, тоской, слезами и печалью, поэтому и вещи могут обладать такой плохой энергетикой. Считается, что цветы, игрушки и сладости, которые люди приносят на могилу, защищают умерших. Если же забрать что-то, то можно ненароком потревожить их душу.

Также существует утверждение, что не стоит поднимать с земли вещи, которые упали на кладбище. Согласно народным приметам, так можно навлечь несчастье.

Поверье о вещах с кладбища / Фото Canva

Даже в наше время есть люди, которые верят в магию, в частности черную, а еще занимаются ею. Проводят свои ритуалы они и на кладбищах, используя различные предметы. Кто-то оставляет их возле могил намеренно, а кто-то – случайно. В любом случае эти вещи могут нести за собой негатив.

Однако стоит заметить, что церковь просит людей не придерживаться суеверий. Поэтому если вы верите в Бога, посещаете службы и живете по христианским традициям, лучше обходить народные поверья стороной.