З давніх-давен нам передалася думка, що з кладовища заборонено щось брати, а особливо – приносити додому. Кажуть, що так можна притягнути біду. Детальніше про цю прикмету читайте на сайті LifeStyle 24.

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Чому не можна брати речі з цвинтаря

Цвинтар асоціюється з горем, болем, тугою, сльозами та сумом, тому й речі можуть володіти такою поганою енергетикою. Вважається, що квіти, іграшки та солодощі, які люди приносять на могилу, захищають померлих. Якщо ж забрати щось, то можна ненароком потривожити їхню душу.

Також існує твердження, що не варто підіймати з землі речі, які впали на цвинтарі. Згідно з народними прикметами, так можна накликати нещастя.

Повір'я про речі з цвинтаря / Фото Canva

Навіть у наш час є люди, які вірять у магію, зокрема чорну, а ще займаються нею. Проводять свої ритуали вони й на кладовищах, використовуючи різноманітні предмети. Хтось залишає їх біля могил навмисно, а хтось – випадково. У будь-якому разі ці речі можуть нести за собою негатив.

Однак варто зауважити, що церква просить людей не дотримуватися забобонів. Тож якщо ви вірите в Бога, відвідуєте служби та живете за християнськими традиціями, краще обходити народні повір'я стороною.