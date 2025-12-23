Попри те, що звичай встановлювати дерево часто вважають суто світським, для християнської спільноти кожен елемент цього ритуалу наповнений богословським змістом. Чому християни ставлять ялинку на свята – розповідає 24 Канал з посиланням на History.

Чому християни ставлять ялинку?

Вважається, що саме у Німеччині люди почали ставити ялинки на новорічно-різдвяні свята. Так, в епоху Середньовіччя, у переддень Різдва на площах міст німці влаштовували театралізовані вистави про Адама та Єву. Обов'язковою декорацією була вічнозелена ялинка, прикрашена червоними яблуками, яка символізувала дерево пізнання добра і зла. Згодом ялинки почали встановлювати у домівках як нагадування про те, що народження Христа відкриває людству шлях до втраченого раю та вічного життя.

Водночас форма цього дерева також має символічне значення. Її трикутна постать для багатьох християн уособлює Святу Трійцю – Бога-Отця, Бога-Сина і Бога Святого Духа, а верхівка, що спрямована вгору, вказує на небо як кінцеву мету людського буття.

До того ж зелений колір хвої, яка не в'яне навіть у найсуворіші морози, став для вірян метафорою безсмертя душі та нескінченної Божої любові. А традиція прикрашати дерево спочатку свічками, а потім гірляндами з'явилася як символ того, що Ісус Христос є Світлом світу, яке перемагає темряву гріха.

Чому на новорічну ялинку вішають зірку?