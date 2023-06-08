Треба це виправити: 5 поширених причин, чому гниють зав'язі у кабачків

Погодні умови грають велику роль у вирощуванні цього овочу. Якщо надворі холодно та сиро, імунітет кабачка знижується й він буде гнити. Коли погана погода, треба накривати його плівкою.

Дуже важливою є правильна сівозміна. Урожаю кабачка не буде, якщо до нього на ділянці росли огірки, гарбузи, дині та кавуни. Перед тим, як саджати овоч на їхнє місце, варто почекати щонайменше 4 роки. Втім, кабачок "вродить" на грядці після буряка, картоплі, капусти, цибулі та зелені.