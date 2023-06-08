Треба це виправити: 5 поширених причин, чому гниють зав'язі у кабачків
Джерело:Радіо Трек
На кабачках утворюється чимало зав'язків та окремі з них можуть в'янути. Залишаються лише ті, які рослина може забезпечити корисними речовинами. Є певні причини гниття кабачків.
Якщо кабачки вже почали гнити, ймовірно. ми щось не вгледіли. Потрібно розібратись у цій ситуації, щоб розуміти, яких помилок варто уникати. Розповімо, чому гниють кабачки та які цьому причини.
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Причини гниття кабачків
Кабачки починають гнити, коли їм бракує певних поживних речовин, зокрема, бору та йоду. Упродовж сезону хоча б раз треба обробити рослини йодистим калієм у пропорції 2 грами речовини на 10 літрів води. Буде корисною й борна кислота в аналогічних кількостях.
Густа посадка заважає нормальному росту кабачків. Якщо овочі посаджені дуже тісно, то листя перекриватиме сонячне світло зав'язям. Тому може початись гниття. Але вихід у цій ситуації є: обірвати все старе листя.
- Хвороби та шкідники можуть спричинити гниття кабачків, наприклад борошниста роса або біла гниль. Якщо це та – будуть з'являтись білі плями та наліт. Потрібно обробляти кабачки фунгіцидами – спеціальними речовинами від шкідників. Або ж народними засобами – бордоською рідиною або негашеним вапном.
Борошниста роса на кабачках / Фото Sad.net
Погодні умови грають велику роль у вирощуванні цього овочу. Якщо надворі холодно та сиро, імунітет кабачка знижується й він буде гнити. Коли погана погода, треба накривати його плівкою.
Дуже важливою є правильна сівозміна. Урожаю кабачка не буде, якщо до нього на ділянці росли огірки, гарбузи, дині та кавуни. Перед тим, як саджати овоч на їхнє місце, варто почекати щонайменше 4 роки. Втім, кабачок "вродить" на грядці після буряка, картоплі, капусти, цибулі та зелені.