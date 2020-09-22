Зіркова багатодітна родина Бекхемів вкрай рідко фотографується у повному складі. Приводом для сімейної зйомки став показ нової колекції модного дому дизайнерки Вікторії Бекхем, єдиними гостями якого були чоловік та діти.

Шлюб Девіда та Вікторії Бекхемів справедливо називають одним з найміцніших зіркових союзів. Разом знаменитості виховують трьох синів та доньку, яких не приховують від камер і публіки. В інстаграм-профілі модельєрка опублікувала кадри з показу нової колекції, серед яких були й милі сімейні фото.

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Презентація відбулась в галереї сучасного мистецтва Східного Лондона Victoria Miro та складалась з лукбука та мініфільму, у якому знялись льше чотири моделі. Дизайнерка наголосила, що саме ця невелика колекція подарувала їй почуття свободи.

Через пандемію коронавірусу та обов'язкове соціальне дистанціювання гостей показу було всього четверо – чоловік Девід Бекхем, 18-ріний Ромео, 15-річний Круз та 9-річна Гарпер, які традиційно підтримали знамениту дружину та матусю. 21-річного сина Брукліна з нареченою Ніколою Пельтц на презентації не було.

Для заходу Вікторія Бекхем обрала джинси-кльош з високою талією та елегантну білу сорочку з чорним атласним бантиком. Волосся вона зібрала у високий пучок, залишивши пасма попереду, та зробила макіяж з акцентом на очі.

Мої улюблені (і єдині) гості цього сезону,

– підписала фото Вікторія Бекхем.



Вікторія Бекхем з сім'єю / Фото Instagram / @victoriabeckham

Донька пари постала у ніжній лавандовій сукні з квітковим принтом довжини максі, яку поєднала з масивними черевиками на шнурівці. Сини та чоловік модельєрки обрали вбрання у спортивному стилі й на модному показі бренду Victoria Beckham виглядали досить зухвало.



Вікторія Бекхем з донькою / Фото Instagram / @victoriabeckham