Звездная многодетная семья Бекхэмов крайне редко фотографируется в полном составе. Поводом для семейной съемки стал показ новой коллекции модного дома дизайнера Виктории Бекхэм, единственными гостями которого были муж и дети.

Брак Дэвида и Виктории Бекхэмов справедливо называют одним из самых крепких звездных союзов. Вместе знаменитости воспитывают трех сыновей и дочь, которых не скрывают от камер и публики. В инстаграм-профиле модельер опубликовала кадры с показа новой коллекции, среди которых были и милые семейные фото.

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Презентация состоялась в галерее современного искусства Восточного Лондона Victoria Miro и состояла из лукбука и минифильма, в котором снялись более четырех моделей. Дизайнер подчеркнула, что именно эта небольшая коллекция подарила ей чувство свободы.

Из-за пандемии коронавируса и обязательного социального дистанцирования гостей на показе было всего четверо – муж Дэвид Бекхэм, 18-летний Ромео, 15-летний Круз и 9-летняя Харпер, которые традиционно поддержали знаменитую жену и мамочку. 21-летнего сына Бруклина с невестой Николой Пельтц на презентации не было.

Для мероприятия Виктория Бекхэм выбрала джинсы-клеш с высокой талией и элегантную белую рубашку с черным атласным бантиком. Волосы она собрала в высокий пучок, оставив пряди впереди, и сделала макияж с акцентом на глаза.

Мои любимые (и единственные) гости этого сезона,

– подписала фото Виктория Бекхэм.



Виктория Бекхэм с семьей / Фото Instagram / @victoriabeckham

Дочь пары предстала в нежном лавандовом платье с цветочным принтом длины макси, которое соединила с массивными ботинками на шнуровке. Сыновья и муж модельера выбрали наряды в спортивном стиле и на модном показе бренда Victoria Beckham выглядели довольно вызывающе.



Виктория Бекхэм с дочкой / Фото Instagram / @victoriabeckham