Популярна українська співачка, солістка гурту The Hardkiss, учасниця "Танців з зірками" Юлія Саніна вчора, 11 жовтня, відсвяткувала ювілей. Знаменитості виповнилося 30 років. З цієї нагоди її чоловік Валерій Бебко поділився спільним сімейним фото.

Валерій опублікував зворушливу світлину на особистій сторінці в інстаграмі. Він долучився до сотень привітань, які вчора отримувала кохана, і також адресував їй чуттєві слова.

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Сімейне фото Юлії Саніної

На миловидному кадрі співачка позує посередині. Вона одягнена у червоний гольф та чорну куртку. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж: вії нафарбувала тушшю, а губи – ніжно-рожевою помадою. Валерій та син Данило цілують її у щічки. Маленький Даня тримає у руці м'яку іграшку і щиро усміхається.

Видно, що у сім'ї панує безмежна любов та гармонія. Батьки та син насолоджуються моментами, які проводять разом. Вони щасливі, завжди знаходять час для сім'ї і цінують спільні миті.

У дописі Валерій не був багатослівним. Він коротко та лаконічно написав: "З днем народження, сонечко". Проте у цих словах чоловік виразив щирі почуття до коханої, любов і турботу.