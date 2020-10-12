Популярная украинская певица, солистка группы The Hardkiss, участница "Танцев со звездами" Юлия Санина вчера, 11 октября, отпраздновала юбилей. Знаменитости исполнилось 30 лет. По этому случаю ее муж Валерий Бебко поделился общим семейным фото.

Валерий опубликовал трогательную фотографию на личной странице в Инстаграме. Он присоединился к сотням приветствий, которые вчера получала любимая, и также адресовал ей чувственные слова.

Читайте также Юлия Санина рассказала, готова ли стать мамой во второй раз

Семейное фото Юлии Саниной

На миловидном кадре певица позирует в центре. Она одета в красный гольф и черную куртку. Волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж: ресницы накрасила тушью, а губы – нежно-розовой помадой. Валерий и сын Даниил целуют ее в щечки. Маленький Даня держит в руке мягкую игрушку и искренне улыбается.

Видно, что в семье царит безграничная любовь и гармония. Родители и сын наслаждаются моментами, которые проводят вместе. Они счастливы, всегда находят время для семьи и ценят совместные момент.

В посте Валерий не был многословным. Он коротко и лаконично написал: "С днем ​​рождения, солнышко". Однако в этих словах мужчина выразил искренние чувства к любимой, любовь и заботу.