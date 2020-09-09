Шведсько-сирійський художник Джован Йосеф одружений з пуертоамериканським співаком вже більше двох років. Пара часто ділиться сімейними фото. Цього разу Джован опублікував милу світлину з донькою.

Художник шведсько-сирійського походження, чоловік співака Рікі Мартіна, часто публікує ніжні світлини з сім'єю. Цього разу Джован Йосеф він у своєму інстаграмі опублікував світлину з півторарічною донькою Люсією.

Читайте також Дуже тебе люблю: Рікі Мартін зворушливо привітав чоловіка з днем народження

Джован опублікував чорно-білу світлину з донечкою. На ній він тримає Люсію на колінах та усміхається. Дівчинка дуже мила та схожа на татка. Особливо зачаровуюють її біляві кучері.

Закоханий щодня,

– підписав фото Джован.

Світлина замилувала мережу та зібрала безліч позитивних коментарів: ""Чарівність" має бути її другим ім'ям", "Наймиліші у світі", "Ну що за маленький пампушок".



Джован Йосеф з донькою Люсією / Instagram / @jwanyosef

Нагадаємо, що в подружжя Рікі Мартіна та Джована Йосефа є четверо дітей, народжених сурогатною матір'ю. Вони одружилися 2018 року, а зараз виховують 11-річних двійнят Матео та Валентино, півторарічну Люсію та однорічного сина Ренна.