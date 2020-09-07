Пуертоамериканський співак вже два роки одружений з художником Джованом Йосефом. Сьогодні Джован святкує 37-річчя. Рікі Мартін мило привітав коханого з днем народження.

Співак Рікі Мартін опублікував спільну світлину на своїй інстаграм-сторінці. Там він привітав свого чоловіка, художника шведсько-сирійського походження, Джована Йосефа з днем народження.

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На світлині напівголі чоловіки стоять на березі моря, обернувшись спинами до об'єктива. А Джован ніжно поклав руку на плече Рікі.

З днем народження, душе моя. Я дуже сильно тебе люблю,

– написав співак.



Рікі Мартін з чоловіком / Instagram / @ricky_martin

Подружжя Рікі Мартіна та Джована Йосефа

Романтичні стосунки між 46-річним співаком та 37-річним художником розпочались у квітні 2016 року. Згодом, через декілька місяців, на інтерв'ю в Еллен Дедженерес, вони оголосини про свої заручини. А в січні 2018 року одружилися.

Подружжя виховує четверо дітей: 11-річних двійнят Матео та Валентино, доньку Люсію, яка народилася в грудні 2018 року та однорічного сина Ренна.