Пуертоамериканський певец уже два года женат на художнике Джване Йосефе. Сегодня Джван празднует 37-летие. Рики Мартин мило поздравил любимого с днем рождения.

Певец Рики Мартин опубликовал совместную фотографию на своей инстаграм-странице. Там он поздравил своего мужа, художника шведско-сирийского происхождения, Джвана Йосефа с днем рождения.

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На фотографии полуголые мужчины стоят на берегу моря, обернувшись спинами к объективу. А Джван нежно положил руку на плечо Рики.

С днем рождения, Душа моя. Я очень сильно тебя люблю,

– написал певец.



Рики Мартин с мужем / Instagram / @ricky_martin

Супруги Рики Мартин и Джван Йосеф

Романтические отношения между 46-летним певцом и 37-летним художником начались в апреле 2016 года. Впоследствии, через несколько месяцев, на интервью у Эллен Дедженерес, они объявили о своей помолвке. А в январе 2018 года поженились.

Супруги воспитывают четверо детей: 11-летних двойняшек Матео и Валентино, дочь Люсию, которая родилась в декабре 2018 года и годовалого сына Ренна.