Шведско-сирийский художник Джован Йосеф женат на пуертоамериканськом певце уже более двух лет. Пара часто делится семейными фото. На этот раз Джован опубликовал милую фотографию с дочкой.

Художник шведско-сирийского происхождения, муж певца Рики Мартина, часто публикует нежные фотографии с семьей. На этот раз Джован Йосеф он в своем Инстаграме опубликовал фотографию с полуторагодовалой дочерью Люсией.

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Джован опубликовал черно-белую фотографию с дочкой. На ней он держит Люсию на коленях и улыбается. Девочка очень милая и похожа на папочку. Особенно завораживают ее белокурые кудри.

Влюблен ежедневно,

– подписал фото Джован.

Фотография очаровала сеть и собрала множество положительных комментариев: "Очарование" должно быть ее вторым именем", "Самые милые в мире", "Ну что за маленький пышек".

Джованни Йосеф с дочкой Люсией / Instagram / @jwanyosef

Напомним, что у супругов Рики Мартина и Джована Йосефа есть четверо детей, рожденных суррогатной матерью. Они поженились в 2018 году, а сейчас воспитывают 11-летних близнецов Матео и Валентино, полуторагодовалую Люсию и годовалого сына Ренна.