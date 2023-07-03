В українській літературі чимало імен, які є цікавими та несхожими на інші. А ще – вони належать унікальним персонажам, яких годі знайти в інших країнах. Про які імена йдеться – підкаже 24 Канал.

До теми Перелік 20 найкрасивіших та найнезвичніших імен для жінок

Чоловічі імена з української літератури

Чіпка Варениченко – головний герой роману "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного. Протягом твору в ньому відбувається боротьба двох особистостей: правдошукача й розбійника. З одного боку, він багато працює, любить своїх рідних і близьких, хоче бути справедливим. А з іншого – він є жорстоким, любить алкоголь, погано ставиться до людей. Тож із революціонера він перетворюється у звичайного злочинця.



Чіпка Варениченко / Фото "Проба Пера"

Мартин Боруля – це провідний персонаж однойменної трагікомедії Івана Карпенка-Карого. Його вважають багатим селянином, але він хоче більшого – повернути дворянське звання. І у гонитві за статусом, копіює манери та поведінку аристократів. Він намагається нав'язати й своїм дітям спосіб життя багатіїв, але все це виглядає безглуздо. Уся ця "показуха" закінчується крахом.



Мартин Боруля / Фото СНАТ

Лаврін Кайдаш – один із персонажів повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Він є молодшим сином у сім’ї. Він – м’який, добрий, веселий. Лаврін здатен бачити лише хороше в людях, цінує природу, вміє грати на сопілці. Втім, згодом, з чварами та непорозуміннями в сім'ї, стає егоїстом.



Лаврін Кайдаш / Фото Naurok.com