В украинской литературе немало имен, интересных и непохожих на другие. А еще – они принадлежат уникальным персонажам, которых не найти в других странах. О каких именах идет речь подскажет 24 Канал.

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Мужские имена по украинской литературе

Чипка Варениченко – главный герой романа "Разве ревут волы, как ясли полны?" Панаса Мирного. На протяжении произведения в нем происходит борьба двух личностей: правдоискателя и разбойника. С одной стороны, он много работает, любит своих родных и близких, хочет быть справедливым. А с другой – он жесток, любит алкоголь, плохо относится к людям. Так что из революционера он превращается в обычного преступника.



Чипка Варениченко / Фото Укрлит

Мартин Боруля – это ведущий персонаж одноименной трагикомедии Ивана Карпенко-Карого. Его считают богатым крестьянином, но он хочет большего – вернуть дворянское звание. И в погоне за статусом, копирует манеры и поведение аристократов. Он пытается навязать и своим детям образ жизни богачей, но все это выглядит глупо. Вся эта "показуха" кончается крахом.



Мартин Боруля / Фото СНАТ

Лаврин Кайдаш – один из персонажей повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Он младший сын в семье. Он – мягкий, добрый, веселый. Лаврин способен видеть только хорошее в людях, ценит природу, умеет играть на свирели. Впрочем, со временем, с распри и недоразумениями в семье, становится эгоистом.



Лаврин Кайдаш / Фото Naurok.com