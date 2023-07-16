Усім нам різне подобається, і це абсолютно нормально. Сила – в унікальності та індивідуальності. Як щодо чоловічих імен, які починаються на букву Ю? 24 Канал зібрав перелік найкращих варіантів.

До теми Перелік красивих жіночих імен, які починаються на букву Л

Чоловічі імена на букву Ю

Юліан – красиве чоловіче ім'я, утворене з грецької мови. Слово "юліос", від якого воно походить, означає "кучерява", "хвиляста". З латині перекладають як "липнева" або "з роду Юліїв".

Юстин – ім'я з римським корінням. Воно сформувалось від давньоримського родового прізвиська Юстінус, першоджерелом якого є слово "юстус", що означає "справедливий". Є версія, що Юстин перекладається як "схильність до життя подвижника".

Юрій – популярне серед чоловіків ім'я в Україні з Греції. Його утворили від іншого грецького імені Георгій, що означає "хлібороб", "плугатар".

Юхим – візантійське чоловіче ім’я, яке з'явилось у Київській Русі з прийняттям християнства. Бере початок від грецького слова "еуфемос", що має різні переклади: "благочестивий", "благородний", "священний", "доброзичливий", "безтурботний", "віщує добро".

Юсуф – доволі екзотичне для українців ім'я з арабським походженням. Перекладається як "Бог помножить" або "піднесений Аллахом". Це ім'я має цікаві версії в різних мовах. Зокрема, в українській – Юсуф трактується як Йосип, в іспанській – Хосе, в англійській – Джозеф, у французькій – Жозеф, у польській – Юзеф.