Всем нам разное нравится, и это совершенно нормально. Сила – в уникальности и индивидуальности. Как насчет мужских имен, начинающихся на букву Ю? 24 Канал собрал список наилучших вариантов.

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Мужские имена на букву Ю

Юлиан – красивое мужское имя, образованное из греческого языка. Слово "юлиос", от которого оно происходит, означает "кудрявый", "волнистый". С латыни переводят как "июльская" или "из рода Юлиев".

Юстин – имя с римскими корнями. Оно сформировалось от древнеримского родового прозвища Юстинус, первоисточником которого является слово "юстус", что означает "справедливый". Есть версия, что Юстин переводится как "склонность к жизни подвижника".

Юрий – популярное среди мужчин имя в Украине из Греции. Его образовали от другого греческого имени Георгий, что означает "хлебороб", "плугатор".

Ефим – византийское мужское имя, появившееся в Киевской Руси с принятием христианства. Берет начало от греческого слова "эуфемос", имеющее разные переводы: "благочестивый", "благородный", "священный", "доброжелательный", "беззаботный", "прорицающий добро".

Юсуф – достаточно экзотическое для украинцев имя с арабским происхождением. Переводится как "Бог умножит" или "возвышенный Аллахом". Это имя имеет интересные версии на разных языках. В частности, в украинском – Юсуф трактуется как Иосиф, в испанском – Хосе, в английском – Джозеф, во французском – Жозеф, в польском – Юзеф.