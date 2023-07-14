Не поспішайте обрати своїй дитині дуже креативне та нестандартне ім'я. Проаналізуйте, як воно звучить в комплексі з прізвищем та по батькові. Це покаже більшу картину того, підходить воно, чи ні. 24 Канал зібрав перелік жіночих імен на букву Л.

До теми Звідки походить ім'я Нана: усі подробиці

Жіночі імена на букву Л

Луїза – ім'я, яке має різні трактування "Бог допоміг", "блискуча", "світла". Є кілька версій походження. За першою, воно утворилось від чоловічого імені Луї з Франції. А друга передбачає, що Луїза походить від єврейського імені Єлизавета.

Лейла має давнє арабське коріння. Має значення "ніч", "темрява". Так часто називають жінок в східних країнах. У Європі таке ім'я можна почути рідко.

Людмила – тобто, "мила людям". Це питомо українське ім’я, яке часто використовують православні та католицькі християни. Аргументом того, що воно походить від слов'ян є свята Людмила – покровителька Чехії, яку охрестив просвітник Мефодій.

Любов – ім'я, яке у грецькій мові звучить так само як і слово "любов". У такому ж вигляді воно потрапило в Україну. Таке перенесення з однієї мови в іншу фахівці називають калькуванням. Тож ім'я означає "любов".

Лікера – незвичне жіноче ім'я зі значенням "солодка”. Воно опинилось у Київській Русі зі Стародавньої Греції. Повна форма імені – Глікерія. Давним-давно в Стародавньому Римі жила Свята Глікерія, яка проповідувала християнство.

Лінда – міжнародне ім'я, корінь якого утворився з древньогерманської мови. Тож його вважають німецьким. Це скорочена форма англійських імен Белінда, Мелінда, Розалінда, Селінда.