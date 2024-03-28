Сьогодні – Чистий четвер у католиків: що заборонено робити у цей день
Сьогодні, 28 березня, римо-католики відзначають Чистий четвер. У православних та греко-католиків цьогоріч він припадає на 2 травня. За традицією, віряни у цей день починають активно готуватися до Великодня.
Люди моляться та йдуть до церкви, де священники розповідають про страждання Ісуса Христа перед розп'яттям. Детальніше про те, що можна, а що заборонено робити у Чистий четвер, читайте на сайті LifeStyle 24.
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Чистий четвер
У Чистий четвер віряни згадують, як Син Божий омив ноги апостолам під час Таємної вечері. Крім того, у церкві розповідають про зраду Юди та молитву Ісуса Христа у Гетсиманському саду. Згідно з Євангелієм, саме у цей день з'явилося причастя. Під час обряду люди куштують хліб (плоть Ісуса Христа) та випивають ковток вина (кров Ісуса Христа).
Що не можна робити
- Заборонено порушувати Великодній піст.
- Не можна сваритися, лихословити, злитися, ображатися та обманювати.
- Не варто позичати людям гроші або речі.
- Не рекомендується залишати будинок неприбраним.
- Не потрібно лінуватися та забивати голову поганими думками.
Що можна робити
- Прибирати в оселі: мити вікна, двері, підлогу, витирати пилюку.
- Готувати великодній стіл: пекти паски та фарбувати писанки.
- Купатися та закінчувати усі справи, які назбиралися. Адже їх не варто переносити на Страсну п'ятницю.
- Викидати старі, поламані та непотрібні речі.
Народні прикмети
- Ясна та тепла погода – до хороших новин.
- Якщо не поприбираєте у домі, то притягнете біди та нещастя.
- Якщо позичите що-небудь, то відлякаєте щастя та успіх.
- Сонячна погода – до теплої весни.
- Дощ – до холодного літа.