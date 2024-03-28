Люди молятся и идут в церковь, где священники рассказывают о страданиях Иисуса Христа перед распятием. Подробнее о том, что можно, а что запрещено делать в Чистый четверг, читайте на сайте LifeStyle 24.

Кстати Самый строгий период Пасхального поста: что запрещено делать в Страстную неделю

Чистый четверг

В Чистый четверг верующие вспоминают, как Сын Божий омыл ноги апостолам во время Тайной вечери. Кроме того, в церкви рассказывают об измене Иуды и молитве Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Согласно Евангелию, именно в этот день появилось причастие. Во время обряда люди пробуют хлеб (плоть Иисуса Христа) и выпивают глоток вина (кровь Иисуса Христа).

Что нельзя делать

Запрещено нарушать Пасхальный пост.

Нельзя ссориться, сквернословить, злиться, обижаться и обманывать.

Не стоит одалживать людям деньги или вещи.

Не рекомендуется оставлять дом неубранным.

Не нужно лениться и забивать голову плохими мыслями.

Что можно делать

Убирать в доме: мыть окна, двери, пол, вытирать пыль.

Готовить пасхальный стол: печь куличи и красить писанки.

Купаться и заканчивать все дела, которые накопились. Ведь их не стоит переносить на Страстную пятницу.

Выбрасывать старые, поломанные и ненужные вещи.

Народные приметы