Люди моляться та йдуть до церкви, де священники розповідають про страждання Ісуса Христа перед розп'яттям. Детальніше про те, що можна, а що заборонено робити у Чистий четвер, читайте на сайті LifeStyle 24.

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Чистий четвер

У Чистий четвер віряни згадують, як Син Божий омив ноги апостолам під час Таємної вечері. Крім того, у церкві розповідають про зраду Юди та молитву Ісуса Христа у Гетсиманському саду. Згідно з Євангелієм, саме у цей день з'явилося причастя. Під час обряду люди куштують хліб (плоть Ісуса Христа) та випивають ковток вина (кров Ісуса Христа).

Що не можна робити

  • Заборонено порушувати Великодній піст.
  • Не можна сваритися, лихословити, злитися, ображатися та обманювати.
  • Не варто позичати людям гроші або речі.
  • Не рекомендується залишати будинок неприбраним.
  • Не потрібно лінуватися та забивати голову поганими думками.

Що можна робити

  • Прибирати в оселі: мити вікна, двері, підлогу, витирати пилюку.
  • Готувати великодній стіл: пекти паски та фарбувати писанки.
  • Купатися та закінчувати усі справи, які назбиралися. Адже їх не варто переносити на Страсну п'ятницю.
  • Викидати старі, поламані та непотрібні речі.

Народні прикмети

  • Ясна та тепла погода – до хороших новин.
  • Якщо не поприбираєте у домі, то притягнете біди та нещастя.
  • Якщо позичите що-небудь, то відлякаєте щастя та успіх.
  • Сонячна погода – до теплої весни.
  • Дощ – до холодного літа.