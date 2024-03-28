Люди моляться та йдуть до церкви, де священники розповідають про страждання Ісуса Христа перед розп'яттям. Детальніше про те, що можна, а що заборонено робити у Чистий четвер, читайте на сайті LifeStyle 24.

До речі Найсуворіший період Великоднього посту: що заборонено робити у Страсний тиждень

Чистий четвер

У Чистий четвер віряни згадують, як Син Божий омив ноги апостолам під час Таємної вечері. Крім того, у церкві розповідають про зраду Юди та молитву Ісуса Христа у Гетсиманському саду. Згідно з Євангелієм, саме у цей день з'явилося причастя. Під час обряду люди куштують хліб (плоть Ісуса Христа) та випивають ковток вина (кров Ісуса Христа).

Що не можна робити

Заборонено порушувати Великодній піст.

Не можна сваритися, лихословити, злитися, ображатися та обманювати.

Не варто позичати людям гроші або речі.

Не рекомендується залишати будинок неприбраним.

Не потрібно лінуватися та забивати голову поганими думками.

Що можна робити

Прибирати в оселі: мити вікна, двері, підлогу, витирати пилюку.

Готувати великодній стіл: пекти паски та фарбувати писанки.

Купатися та закінчувати усі справи, які назбиралися. Адже їх не варто переносити на Страсну п'ятницю.

Викидати старі, поламані та непотрібні речі.

Народні прикмети