Цього року Страсний тиждень розпочався для католиків 25 березня, а для православних християн 29 квітня він тільки почнеться. Як наслідок, послідовники західного обряду відзначатимуть Чистий четвер 28 березня, а східного – 2 травня. У світлі свята не забудьте привітати своїх рідних і близьких. Для цього Lifestyle24 підготував найкращі картинки-привітання.

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Картинки-привітання з Чистим четвергом



Картинка-привітання з Чистим четвергом / Фото "Твій світ"



Картинка-привітання з Чистим четвергом / Фото ТСН



Картинка-привітання з Чистим четвергом / Фото "Твій Світ"