Насправді ж між традиційною писанкою та звичною нам крашанкою існує величезна прірва, яка стосується не лише зовнішнього вигляду, а й глибокого змісту, способу виготовлення та навіть того, чи можна їх їсти. Про це детальніше – розповів Музей Івана Гончара у своєму фейсбуці.
Чим особлива крашанка та як її готують?
Крашанка – саме те яйце, яке ми звикли бачити на святковому столі під час великоднього сніданку. Її назва походить від слова "красити", адже головною особливістю є суцільне однотонне забарвлення без жодних візерунків.
Для цього яйця просто варять у природному відварі, наприклад, у цибулинні, буряковому соці чи листі берези, або ж використовують харчові барвники. Оскільки крашанку обов'язково варять до готовності, вона призначена для споживання.
До того ж саме крашанками ми традиційно "стукаємося" за столом, випробовуючи їх на міцність.
Що таке писанка?
Натомість писанка – справжній витвір народного мистецтва, який вимагає неабиякого терпіння та майстерності. Її не варять, а розфарбовують за допомогою спеціального інструмента – писачка та розтопленого бджолиного воску.
Майстер наносить складні орнаменти шар за шаром, почергово занурюючи яйце у різні фарби. Кожна лінія, зірка, дерево життя чи геометрична фігура на писанці має своє магічне значення та є зашифрованим побажанням здоров'я, достатку чи захисту від злих сил.
До речі, вже цієї неділі, 5 квітня, віряни Римо-Католицької Церкви святкуватимуть Великдень. Водночас парафіяни Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви відзначатимуть Воскресіння Христове 12 квітня.
Чим відрізняється крашанка від писанки / Фото Freepik
Яка головна різниця у призначенні цих великодніх символів?
- Головна відмінність між цими двома символами полягає у їхній ролі під час свята та ставленні до них.
- Крашанка – ритуальна страва, яка супроводжує веселощі, застілля та частування гостей. Водночас писанка – сакральний предмет і домашній талісман.
- Крашанку ми готуємо швидко і у великій кількості, щоб вистачило всій родині. Писанку ж створюють у тиші та зосередженості, вкладаючи в кожен візерунок особливий зміст.