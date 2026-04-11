На самом деле между традиционной писанкой и привычной нам крашанкой существует огромная пропасть, которая касается не только внешнего вида, но и глубокого содержания, способа изготовления и даже того, можно ли их есть. Об этом подробнее – рассказал Музей Ивана Гончара в своем фейсбуке.

Смотрите также Когда будет Пасха в 2026 году: дата празднования самого большого христианского праздника

Чем особенна крашанка и как ее готовят?

Крашанка – именно то яйцо, которое мы привыкли видеть на праздничном столе во время пасхального завтрака. Ее название происходит от слова "красить", ведь главной особенностью является сплошная однотонная окраска без узоров.

Для этого яйца просто варят в естественном отваре, например, в луковой шелухе, свекольном соке или листьях березы, или используют пищевые красители. Поскольку пасхальное яйцо обязательно варят до готовности, оно предназначено для потребления.

К тому же именно пасхальными яйцами мы традиционно "стучимся" за столом, испытывая их на прочность.

Что такое писанка?

Зато писанка – настоящее произведение народного искусства, которое требует большого терпения и мастерства. Ее не варят, а раскрашивают с помощью специального инструмента – писачка и растопленного пчелиного воска.

Мастер наносит сложные орнаменты слой за слоем, поочередно погружая яйцо в разные краски. Каждая линия, звезда, дерево жизни или геометрическая фигура на писанке имеет свое магическое значение и является зашифрованным пожеланием здоровья, достатка или защиты от злых сил.

Кстати, уже в это воскресенье, 5 апреля, верующие Римско-Католической Церкви будут праздновать Пасху. В то же время прихожане Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви будут отмечать Воскресение Христово 12 апреля. Об этом говорится в новоюлианском календаре.

Какая главная разница в назначении этих пасхальных символов?