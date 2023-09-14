Підгодуйте цим ожину під час плодоношення: ягоди будуть дуже смачними

Ожина – корисна ягода, яка можливо, не настільки популярна як інші, але не менш смачна. Аби на її кущах було багато плодів, треба використати добрива.

Правильне підживлення збагачує землю корисними речовинами, які необхідні кущам під час плодоношення. Найбільше ожина потребує таких речовин: азоту, фосфору, калію, магнію. Якими добривами варто підгодувати ожину – розповість 24 Канал.

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Чим підживити ожину для великого урожаю

Потужне добриво для ожини – на основі трави. У воду кладемо зеленину та дріжджі. Хай настоюється близько тижня. Приготованим настоєм удобрюємо кущі 2 рази на тиждень упродовж 1 місяця.

Інший метод – не менш дієвий та до речі, теж натуральний. Треба подрібнити шкаралупу з яєць вручну або в кавомолці, тоді долити туди води й нехай зберігається так 1 добу. Готово до використання.



Яєчна шкаралупа / Фото "Центр ідей"

Коли на кущах з'являються ягідки, саме час внести розчин на основі калію. Просто розчиніть 2 ложки сульфату калію в 10 літрах води. Знадобиться 6-7 літрів настою на 1 квадратний метр посадки. Перед тим можете посипати ділянку попелом.