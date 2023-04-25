Урожай гарантовано: чим удобрити розсаду перцю
Перець – смачний та м'ясистий овоч, який цінують за корисні властивості. Втім, городникам він приносить чимало турбот. Потрібно знати, як і чим удобрити розсаду перцю для гарного врожаю.
Перець займає провідне місце серед овочів в Україні. Його люблять додавати до різноманітних страв, адже він робить їх насиченішими та кориснішими. Чим удобрювати перець, щоб він давав плоди – підкаже 24 Канал.
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Як удобрювати розсаду перцю
Вперше перець потрібно підгодовувати через 14 днів після того, як з'явилися 2-3 листки. На 10 літрів води треба розчинити десь 5-7 грамів сечовини й 30 грамів суперфосфату.
Другий раз удобрюємо перець тільки, якщо це потрібно. Краще це робити через 3 дні до висадки розсади на грядку. Знову ж таки використовуємо суперфосфат і калійну сіль, розчинені у воді. Якщо таким чином підживити перець, то він дуже гарно буде рости та розвиватись у відкритій землі.
Розсада перцю / Фото Ukraine.today
Під час висадки розсади перцю в ґрунт, його не потрібно дуже глибоко садити. Треба влаштувати його так, як він зростав у горщику. Не варто садити перець дуже густо, бо через це може згнити стебло.
Ідеальний варіант – це вирощувати перець окремо, у невисокій теплиці, де не буде різкого перепаду температур. Його радять вирощувати біля рядів помідорів. Таким чином, на нього менше нападатиме попелиця.
Чим удобрювати розсаду перцю
- Йод. Ця речовина є дуже корисною для овочів, особливо для перців. А також він посилює врожайність й покращує смак плодів. Так відбувається, тому що йод покращує обмін речовин у рослині.
- Дріжджі. 1 кілограм свіжого продукту треба настоювати 1 день в 5 літрах води. Згодом цю суміш варто розмішати в 50 літрах води та використовувати для поливу.
- Сюди ж підійдуть сухі дріжджі в розрахунку 1 пакет на 1 відро води. До розчину потрібно додати 2 столові ложки цукру. Суміш настоюємо 2 години, після чого 1 літр розчину розводимо в 10 літрах води. Таким удобренням радять поливати перці 2 рази за сезон.
- Попіл. Це дуже корисна речовина, якою підживлюють перці. Він підвищує стійкість рослин до життя й покращує їхній ріст. У ньому міститься багато калію та фосфору. А також вона покращує смак будь-яких плодів. Добрий результат забезпечує внесення золи в лунки під час посадки перців. Даємо по жменьці в лунку. Буде корисним й настій на основі золи. 1 столову ложку попелу даємо на 2 літри гарячої води. Настоюємо все 1 день.