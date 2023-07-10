Чим потрібно зараз підгодувати малину, щоб було багато ягід
Усі садівники, вирощуючи певну рослину, хочуть отримати великий урожай. Така ягода, як малина тут не виняток.
Малина дуже потребує поживних речовин, які їй можуть забезпечити добрива. Особливо актуально вносити підгодівлю в період плодоношення. Чим підживити малину влітку – підкаже 24 Канал.
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Чим удобрювати малину для великого урожаю
Потужним підживленням для малини в літню пору є курячий послід. Воно значно збільшує розміри та покращує смак плодів. Щоб приготувати розчин, треба залити 1 кілограм посліду 1 відром води. Нехай стоїть 2 дні. Після цього додаємо ще 30 літрів води.
Курячий послід / Фото "Сільське господарство та садівництво"
Перевага борної кислоти в тому, що вона укріплює зав'язі ягід. Звичайно, що це покращує урожайність. Нам знадобиться розвести 2 грами борної кислоти у відрі води. Це якісно підгодує малину поживними речовинами.
Борна кислота / Фото "Ковалент"
Дієвим засобом у цій ситуації стане сульфат калію. Візьміть 40 грамів речовини на 10 літрів води. Це пропорція на один квадратний метр ділянки.
Сульфат калію / Фото Садовий центр "Садко"
Неочікуваний для багатьох, але не менш потужний засіб – це звичайний горох. Треба взяти склянку бобів на 1 літр води. Тоді збиваємо цей розчин у блендері. Така натуральна підгодівля дуже сприятливо позначається на розвитку малини. Удобрюємо у такому співвідношенні: склянка настою на 3 літри води.