Такий спосіб є дуже поширеним серед тих, хто займається посадкою та доглядом рослин. Адже воно містить корисні речовини, які необхідні зміцнення здоров'я. Які рослини найбільше люблять молоко – розкаже 24 Канал.

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Молоко як добриво для рослин

На городі можна брати у вжиток свіже молоко й те, у якого вийшов термін придатності. Підійде й сироватка. Такий простий засіб зазвичай використовують як добриво, а ще у боротьбі зі шкідниками та хворобами.



Молочна сироватка / Фото "Господарочка"

Молоко слугує прекрасним профілактичним засобом. Ним лікують фітофтороз помідорів та борошнисту росу на огірках. Після годування молоком у саджанців покращується цвітіння, не скидають зав'язі. Активніше відбувається плодоношення.

Для приготування суміші беруть 1 літр молока й 30 крапель йоду на 10 літрів води. Це підкоренева підгодівля, яку варто провести 2 рази: перед цвітінням та перед появою плодів.



Йод / Фото Tabletki.ua

Щоб підживити вазони, необхідно поєднати молоко з водою та йодом. До внесення суміші, слід полити рослини простою водою, бо насухо воно не подіє. Розчин використовуємо 1 раз у 2 тижні.

Такою самою сумішшю можна обробляти саджанці на городі. Молоко створює на листі захисну плівку, щоб захистити їх від шкідників, зокрема, павутинного кліща.

Аби помідори не хворіли та не заражались комахами, обробляйте висаджену розсаду раз у 10 днів молочною сумішшю. Знадобиться 2 літри молочної сироватки, 10 мілілітрів йоду, 2 столові ложки рідкого мила та все це на 8 літрів води.