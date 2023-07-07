Молоко містить безліч корисних речовин, які так потребують як овочі та фрукти, так і кімнатні рослини. Йдеться про кальцій, білок, фосфор. Для чого ще поливати рослини молоком – розкаже 24 Канал.

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Що і як можна поливати молоком

Як підгодівлю, можна використовувати й свіже молоко, і кисле, і навіть сухе. Але пам'ятайте, що у чистому вигляді ним не можна удобрювати. Варто розбавити молоко водою.



Молоко / Фото AgroNews

Молоко підійде як добриво для таких рослин:

Овочі – помідори, баклажани, всі види капусти, огірки.

– помідори, баклажани, всі види капусти, огірки. Квіти – герань, троянди, азалії, примула, аспарагус, фікус.

Особливо корисне молоко для огірків й помідорів. Його варто вносити під корінь цих овочів, оскільки важливі компоненти швидше просочуються у такий спосіб. Рідину потрібно розбавити водою у пропорції 1:5. Біля рослин треба заздалегідь викопати ямки, і вже заливати підгодівлю туди.



Молоко під корінь / Фото з ютубу

Молоко – це той засіб, яким можна обприскувати листя. Тут дозволяється брати як свіже, так і молоко, у якого вийшов термін придатності. Цей метод буде ефективним також і проти поширених хвороб, як-от, борошниста роса чи фітофтороз.



Обприскування рослин / Фото "Аптека садівника"

Використовуйте молоко для боротьби зі шкідниками. Йдеться про попелицю, тютюнову мозаїку та листовійку. Для приготування необхідно 1 літр молока, 20 крапель йоду й 20 грамів господарського мила розвести у 10 літрах води. Такий розчин може бути й профілактичним, коли з'явились перші листочки.