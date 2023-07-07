Молоко содержит множество полезных веществ, которые так нуждаются как в овощах и фруктах, так и в комнатных растениях. Речь идет о кальции, белке, фосфоре. Для чего еще поливать растения молоком – расскажет 24 Канал.

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Что и как можно поливать молоком

Как подкормку, можно использовать и свежее молоко, и простокваша, а также сухое. Но помните, что в чистом виде им нельзя удобрять. Следует разбавить молоко водой.



Молоко / Фото AgroNews

Молоко подойдет как удобрение для таких растений:

Овощи – помидоры, баклажаны, все виды капусты, огурцы.

– помидоры, баклажаны, все виды капусты, огурцы. Цветы – герань, розы, азалии, примула, аспарагус, фикус.

Особенно полезно молоко для огурцов и помидоров. Его следует вносить под корень этих овощей, поскольку важны компоненты быстрее пропитываются следующим образом. Жидкость следует разбавить водой в пропорции 1:5. У растений нужно заранее выкопать ямки и уже заливать подкормку туда.



Молоко под корень / Фото из ютуба

Молоко – это то средство, которым можно опрыскивать листья. Здесь разрешается брать как свежее, так и молоко, у которого истек срок годности. Этот метод будет эффективным также и против распространенных болезней, таких как мучнистая роса или фитофтороз.



Опрыскивание растений / Фото "Аптека садовода"

Используйте молоко для борьбы с вредителями. Речь идет об тле, табачной мозаике и листовке. Для приготовления необходимо 1 литр молока, 20 капель йода и 20 грамм хозяйственного мыла развести в 10 литрах воды. Такой раствор может быть и профилактическим, когда появились первые листики.