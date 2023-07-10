Малина очень нуждается в питательных веществах, которые ей могут обеспечить удобрения. Особенно актуально вносить подкормку в период плодоношения. Чем подкормить малину летом – подскажет 24 Канал.

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Чем удобрять малину для большого урожая

Мощной подкормкой для малины в летнее время является куриный помет. Она значительно увеличивает размеры и улучшает вкус плодов. Чтобы приготовить раствор, нужно залить 1 кг помета 1 ведром воды. Пусть стоит два дня. После этого добавляем еще 30 л воды.



Куриный помет / Фото "Сельское хозяйство и садоводство"

Преимущество борной кислоты в том, что она укрепляет завязи ягод. Конечно, это улучшает урожайность. Нам понадобится развести 2 грамма борной кислоты в ведре воды. Это качественно прикормит малину питательными веществами.



Борная кислота / Фото "Ковалент"

Действенным средством в этой ситуации станет сульфат калия. Возьмите 40 г вещества на 10 литров воды. Это пропорция на квадратный метр участка.



Сульфат калия / Фото Садовый центр "Садко"

Неожиданное для многих, но не менее мощное средство – это обычный горох. Надо взять стакан бобов на 1 литр воды. Тогда взбиваем этот раствор в блендере. Такая натуральная подкормка очень благоприятно сказывается на развитии малины. Удобряем в таком соотношении: стакан настоя на 3 литра воды.



Горох / Фото Medfond.com