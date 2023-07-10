Малина дуже потребує поживних речовин, які їй можуть забезпечити добрива. Особливо актуально вносити підгодівлю в період плодоношення. Чим підживити малину влітку – підкаже 24 Канал.

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Чим удобрювати малину для великого урожаю

Потужним підживленням для малини в літню пору є курячий послід. Воно значно збільшує розміри та покращує смак плодів. Щоб приготувати розчин, треба залити 1 кілограм посліду 1 відром води. Нехай стоїть 2 дні. Після цього додаємо ще 30 літрів води.



Курячий послід / Фото "Сільське господарство та садівництво"

Перевага борної кислоти в тому, що вона укріплює зав'язі ягід. Звичайно, що це покращує урожайність. Нам знадобиться розвести 2 грами борної кислоти у відрі води. Це якісно підгодує малину поживними речовинами.



Борна кислота / Фото "Ковалент"

Дієвим засобом у цій ситуації стане сульфат калію. Візьміть 40 грамів речовини на 10 літрів води. Це пропорція на один квадратний метр ділянки.



Сульфат калію / Фото Садовий центр "Садко"

Неочікуваний для багатьох, але не менш потужний засіб – це звичайний горох. Треба взяти склянку бобів на 1 літр води. Тоді збиваємо цей розчин у блендері. Така натуральна підгодівля дуже сприятливо позначається на розвитку малини. Удобрюємо у такому співвідношенні: склянка настою на 3 літри води.



Горох / Фото Medfond.com