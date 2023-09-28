Чим полити троянди, аби вони пережили зиму

Троянди на зиму потребують особливих умов. Їх треба накривати агроволокном або мульчувати. Але й це ще не все.

Для того, щоб троянди успішно пережили зиму та не загинули, варто провести підживлення. Воно наповнить їх корисними речовинами, а вже навесні – будемо милуватися красивим цвітінням. Чим саме треба полити квіти – розкаже 24 Канал.

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Чим полити троянди, щоб вони пережили зиму

Правильний догляд перед зимою забезпечить гарний ріст та розвиток троянд весною. До того ж добрива зміцнять кущі та зроблять більшими бутони.

Перший раз квіти треба полити в останніх числах вересня, а другий раз – десь за два-три тижні після першого разу.

Знадобляться для удобрення такі речовини, як суперфосфат і монофосфат. Вистачить по 15 грамів кожної з них розбавити в 10 літрах води. Таке дозування – приблизно на 5 метрів квадратних саду.



Суперфосфат / Фото Superagronom

Дуже хорошим натуральним засобом є попіл. Адже він містить калій та фосфор, які допомагають зменшити кислотність землі. Також зміцниться коріння рослини. Для приготування розчину розведіть 100 грамів попелу в 10 літрах води. Вносьте розчин під корінь.



Попіл / Фото Shutter.stock

Збагачують троянди поживними речовинами та роблять їх більш стійкими, дріжджі. Просто візьміть 10 грамів сухих дріжджів, 2 столові ложки цукру та розбавте все це у 20 літрах води. Хай так бродить 2-3 години. Поливайте засобом землю навколо коріння троянд.



Сухі дріжджі / Фото Deposit.photos