Для того чтобы розы успешно пережили зиму и не погибли, стоит провести подкормку. Она наполнит их полезными веществами, а уже весной будем любоваться красивым цветением. Чем именно нужно полить цветы – расскажет 24 Канал.

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Чем полить розы, чтобы они пережили зиму

Правильный уход перед зимой обеспечит хороший рост и развитие роз весной. К тому же удобрения укрепят кусты и сделают большими бутоны.

Первый раз цветы нужно полить в последних числах сентября, а второй раз – где-то через две-три недели после первого раза.

Понадобятся для удобрения такие вещества, как суперфосфат и монофосфат. Хватит по 15 граммов каждой из них разбавить в 10 литрах воды. Такая дозировка – примерно на 5 метров квадратных сада.



Суперфосфат / Фото Superagronom

Очень хорошим натуральным средством является пепел. Он ведь содержит калий и фосфор, которые помогают снизить кислотность земли. Также укрепятся корни растения. Для приготовления раствора возьмите 100 граммов золы на 10 литров воды. Вносите раствор под корень.



Зола / Фото Shutter.stock

Обогащают розы питательными веществами и делают их более устойчивыми, дрожжи. Просто возьмите 10 граммов сухих дрожжей, 2 столовых ложки сахара и разбавьте все это в 20 литрах воды. Пусть так бродит 2-3 часа. Поливайте средством землю вокруг корней роз.



Сухие дрожжи / Фото Deposit.photos